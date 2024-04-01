Seçimlerde görülmemiş olay! Oyları yanlışlıkla çöpe attı kazanan belirlenemedi: 'Sevincimiz kursağımızda kaldı'

Edirne'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde merkeze bağlı Umurbey Mahallesi'nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemlerinin ardından başlayan sayımda, 5 sandıkta sayım tamamlanarak ıslak imzayla tutanak altına alındı. İddiaya göre oyların sayıldığı 3153 numaralı 6’ncı sandıktan çıkarılıp sayılması için cam kenarına konulan oylar, o sırada odada bulunan temizlik görevlisi tarafından, oy kullanılmayan diğer muhtarlık pusulalarıyla alınıp çöpe atıldı. Durum sandık görevlileri tarafından tespit edilirken, muhtar adayları da itiraz etti. Belediye başkanlığı ile belediye ve il genel meclis üyeleri için oyların sayılmasının ardından durum Edirne İlçe Seçim Kurulu'na bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

‘SONUCU BEKLİYORUZ'

Edirne Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz eden mahallenin mevcut muhtarı ve yeni dönem için de aday olan Turhan Özgünden, seçimlerde 343 oy aldığını ve en rakibinin ise 202 oy aldığını belirterek, çöpe atılan oylar nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Özgünden, "Mahallemizde 6 muhtar adayımız vardı. Beş sandık sayıldıktan sonra zaten önde gidiyordum bütün sandıklarda. Altıncı sandığa geldiğimizde bir kargaşa olduğunu gördük. Gittik, baktık, orada bulunan temizlik görevlisi arkadaşın, sayılmayan muhtarlık oy pusulalarıyla birlikte kabinlerde bulunan oy pusulalarını birbirlerine karıştırıp çöpe attığını öğrendik. Daha sonra buna itirazlar oldu. Benimle birlikte diğer muhtar arkadaşlarımız da tutanaklarını tuttular. Şu an sonucu bekliyoruz" dedi.

'SEVİNCİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI'

Açılan sandık sonuçlarına göre önde gittiğini, bu nedenle sevincinin kursağında kaldığını dile getiren Özgünden, "Şu an sevincimiz yarıda kaldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan bekliyoruz sonucu, nasıl ne olacağını. Aldığımız duyumlara göre bunun bir örneği yokmuş şu ana kadar. Bilmiyorum nasıl bir şey yaparlar? İtirazlarımızı akşam yaptık, diğer muhtar adayı arkadaşlar da tutanak tuttular zaten. Yani oraya kadar bizi sokmayın, içeri sokmayan seçim başkanı o temizlik görevlisini nasıl oraya kadar soktu ve onun arkasına kadar dolaşarak oradan oyları nasıl aldı? Bunlar hep bir muamma yani kafa karıştıran şeylerdi. Tam seçim bitti derken birdenbire ortalık karıştı yani. Yıkıldık, üzüldük. Böyle bir talihsizlik yaşadık" diye konuştu.(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





