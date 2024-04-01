HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Seçimlerde görülmemiş olay! Oyları yanlışlıkla çöpe attı kazanan belirlenemedi: 'Sevincimiz kursağımızda kaldı'

Seçimlerde görülmemiş olay! Oyları yanlışlıkla çöpe attı kazanan belirlenemedi: 'Sevincimiz kursağımızda kaldı'

01.04.2024 17:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yerel seçimlerde ilginç bir olay yaşandı. 1750 seçmenin yaşadığı merkeze bağlı Umurbey Mahallesi'nde, bir sandıkta muhtarlık için kullanılan oylar, iddiaya göre temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldı. Muhtar ise belirlenemedi. 6 sandığın 5'inden kendisinin önde çıktığını iddia eden mahallenin mevcut muhtarı Turhan Özgünden sevincinin kursağında kaldığını belirterek "Seçim bitti derken birdenbire ortalık karıştı. Yıkıldık, üzüldük. Böyle bir talihsizlik yaşadık" dedi.

Seçimlerde görülmemiş olay! Oyları yanlışlıkla çöpe attı kazanan belirlenemedi: 'Sevincimiz kursağımızda kaldı'

Edirne'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde merkeze bağlı Umurbey Mahallesi'nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 6 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemlerinin ardından başlayan sayımda, 5 sandıkta sayım tamamlanarak ıslak imzayla tutanak altına alındı. İddiaya göre oyların sayıldığı 3153 numaralı 6’ncı sandıktan çıkarılıp sayılması için cam kenarına konulan oylar, o sırada odada bulunan temizlik görevlisi tarafından, oy kullanılmayan diğer muhtarlık pusulalarıyla alınıp çöpe atıldı. Durum sandık görevlileri tarafından tespit edilirken, muhtar adayları da itiraz etti. Belediye başkanlığı ile belediye ve il genel meclis üyeleri için oyların sayılmasının ardından durum Edirne İlçe Seçim Kurulu'na bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

‘SONUCU BEKLİYORUZ'

Edirne Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz eden mahallenin mevcut muhtarı ve yeni dönem için de aday olan Turhan Özgünden, seçimlerde 343 oy aldığını ve en rakibinin ise 202 oy aldığını belirterek, çöpe atılan oylar nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Özgünden, "Mahallemizde 6 muhtar adayımız vardı. Beş sandık sayıldıktan sonra zaten önde gidiyordum bütün sandıklarda. Altıncı sandığa geldiğimizde bir kargaşa olduğunu gördük. Gittik, baktık, orada bulunan temizlik görevlisi arkadaşın, sayılmayan muhtarlık oy pusulalarıyla birlikte kabinlerde bulunan oy pusulalarını birbirlerine karıştırıp çöpe attığını öğrendik. Daha sonra buna itirazlar oldu. Benimle birlikte diğer muhtar arkadaşlarımız da tutanaklarını tuttular. Şu an sonucu bekliyoruz" dedi.

-EDIRNEDE-SAYILMAYAN-OYLARIN-COPE-ATILD_34590

'SEVİNCİMİZ KURSAĞIMIZDA KALDI'

Açılan sandık sonuçlarına göre önde gittiğini, bu nedenle sevincinin kursağında kaldığını dile getiren Özgünden, "Şu an sevincimiz yarıda kaldı. İlçe Seçim Kurulu'ndan bekliyoruz sonucu, nasıl ne olacağını. Aldığımız duyumlara göre bunun bir örneği yokmuş şu ana kadar. Bilmiyorum nasıl bir şey yaparlar? İtirazlarımızı akşam yaptık, diğer muhtar adayı arkadaşlar da tutanak tuttular zaten. Yani oraya kadar bizi sokmayın, içeri sokmayan seçim başkanı o temizlik görevlisini nasıl oraya kadar soktu ve onun arkasına kadar dolaşarak oradan oyları nasıl aldı? Bunlar hep bir muamma yani kafa karıştıran şeylerdi. Tam seçim bitti derken birdenbire ortalık karıştı yani. Yıkıldık, üzüldük. Böyle bir talihsizlik yaşadık" diye konuştu.(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı! Yerel seçim sonrası ilk 'erken seçim' çağrısı!
Hırsızlık için 8. kattaki daireye girdi! Çarşafla balkondan inmek isteyince düşüp hayatını kaybettiHırsızlık için 8. kattaki daireye girdi! Çarşafla balkondan inmek isteyince düşüp hayatını kaybetti
İki kardeş farklı partilerden seçime girdi!İki kardeş farklı partilerden seçime girdi!
Anahtar Kelimeler:
Edirne Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'de tepkilerin odağında o 6 isim var! Erdoğan'ın en yakınındalardı

AK Parti'de tepkilerin odağında o 6 isim var! Erdoğan'ın en yakınındalardı

Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını Yozgat'ta kazandı!

Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını Yozgat'ta kazandı!

Seçim öncesinde lüks aracıyla halkı selamladı! Sandıkta 20 puan fark yedi: İşte tepki çeken görüntüler

Seçim öncesinde lüks aracıyla halkı selamladı! Sandıkta 20 puan fark yedi: İşte tepki çeken görüntüler

Herkes Adıyaman seçim sonuçlarını konuşuyor! Nasıl kazandığını anlattı

Herkes Adıyaman seçim sonuçlarını konuşuyor! Nasıl kazandığını anlattı

Aldığı ceza sonrası Osayi'den paylaşım!

Aldığı ceza sonrası Osayi'den paylaşım!

Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de şaşırtan istifa haberi!

Konya'da 6 ilçeyi kazanan YRP'de şaşırtan istifa haberi!

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.