Seçimlerine göre hangi dizi karakteri gibi giyiniyorsun?

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Sabah uyandığında genelde ne giyersin?
Rahat bir eşofman ve tişört.
Şık bir sabahlık ve ev terlikleri.
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Dolabındaki kıyafetlerinin tonları bunlardan hangisine daha yakın?
Nötr tonlar: siyah, beyaz, gri.
Canlı ve göz alıcı renkler: kırmızı, sarı.
Pastel tonlar: pudra, bebek mavisi.
Doğal tonlar: yeşil, kahverengi.
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Aksesuar tercihin nasıl olur?
Gösterişli bir kolye ya da küpe.
Spor bir şapka veya bileklik.
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Ayakkabı dolabındaki favori tarz nedir?
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Bir davete giderken nasıl giyinirsin?
Şık bir takım elbise veya abiye.
Işıltılı bir elbise veya blazer kombin.
Rahat ama tarz bir pantolon ve bluz.
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Kış aylarında dışarı çıkarken ilk tercih ettiğin kıyafet nedir?
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Takip ettiğin moda trendleri nasıl?
Klasik parçalarla zamansız bir tarz.
Yeni çıkan her moda trendini denerim.
Sadece işime yarayan trendleri takip ederim
Modaya değil, kendi tarzıma göre hareket ederim
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Saç modelini genelde nasıl kullanırsın?
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