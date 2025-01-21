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Seçimlerine göre hangi dizi karakteri gibi giyiniyorsun?

03.01.2025 16:55
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Moda sadece kıyafetlerden ibaret değil. Aynı zamanda kişiliğimizi, tarzımızı ve dünyaya bakış açımızı yansıtan bir dil. Peki, senin giyinme tarzın hangi dizi karakterine benziyor?

Seçimlerine göre hangi dizi karakteri gibi giyiniyorsun?

Haydi, çöz ve öğren!

Seçimlerine göre hangi dizi karakteri gibi giyiniyorsun?

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Sabah uyandığında genelde ne giyersin?

Sabah uyandığında genelde ne giyersin?
Rahat bir eşofman ve tişört.
Şık bir sabahlık ve ev terlikleri.
Spor kıyafetler.
Pijama takımı.
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Dolabındaki kıyafetlerinin tonları bunlardan hangisine daha yakın?

Dolabındaki kıyafetlerinin tonları bunlardan hangisine daha yakın?
Nötr tonlar: siyah, beyaz, gri.
Canlı ve göz alıcı renkler: kırmızı, sarı.
Pastel tonlar: pudra, bebek mavisi.
Doğal tonlar: yeşil, kahverengi.
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Aksesuar tercihin nasıl olur?

Aksesuar tercihin nasıl olur?
Minimal bir kol saati.
Gösterişli bir kolye ya da küpe.
Spor bir şapka veya bileklik.
Doğal taşlı bir yüzük.
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Ayakkabı dolabındaki favori tarz nedir?

Klasik stiletto.
Rahat sneaker.
Topuklu bot.
Sandalet.
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Bir davete giderken nasıl giyinirsin?

Bir davete giderken nasıl giyinirsin?
Şık bir takım elbise veya abiye.
Işıltılı bir elbise veya blazer kombin.
Rahat ama tarz bir pantolon ve bluz.
Bohem bir elbise.
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Kış aylarında dışarı çıkarken ilk tercih ettiğin kıyafet nedir?

Kış aylarında dışarı çıkarken ilk tercih ettiğin kıyafet nedir?
Klasik bir kaban.
Deri ceket.
Spor bir mont.
Oversize bir kazak.
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Takip ettiğin moda trendleri nasıl?

Takip ettiğin moda trendleri nasıl?
Klasik parçalarla zamansız bir tarz.
Yeni çıkan her moda trendini denerim.
Sadece işime yarayan trendleri takip ederim
Modaya değil, kendi tarzıma göre hareket ederim
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Saç modelini genelde nasıl kullanırsın?

Saç modelini genelde nasıl kullanırsın?
Düz ve düzenli.
Dalgalı ve hacimli.
At kuyruğu veya topuz.
Doğal ve salaş
Anahtar Kelimeler:
giyim stil Philips Yaşam Kategorisi
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