Seçmen kağıdı nereden alınır? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 2023 oy kullanırken gerekli olan belgeler

Seçmen kağıdı nereden alınır soruları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi hız kazandı. Vatandaşlar oy kullanırken yanlışlık yapmamak için önceden tedbir alıyor. Birçok kişi internette "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seçmen kağıdı nereden alınır? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanırken gerekli belgeler nelerdir?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Fakat vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacakları seçmen kağıdında yazılı olduğu için e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenmelidir.

SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

Seçmen kağıdı e-devlet üzerinden alınabilmektedir.

SEÇMEN KAĞIDI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OY KULLANIRKEN GEREKLİ BELGELER

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.



