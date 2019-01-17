Seçmen taşındığı iddiaları

CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçmen kayıtlarının takipçisi olduklarını belirterek, "Hakkaniyetli ve adil bir seçimin gerçekleşmesi için seçmen kayıtlarıyla ilgili girişimlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran seçiminden sonra Niğde Ulukışla'daki seçmen sayısında bin 700 artış olduğunu ve savcılığın seçmen sayısıyla ilgili inceleme başlattığını anımsattı.

Seçmen sayısıyla ilgili AK Parti, CHP ve MHP'nin itirazlarının 3 bin 814'e ulaştığını ve polisin kontrollere başladığını anlatan Gürer, "bazı mahallelere gidilmeden incelemelerin yapıldığı" yönünde iddialar bulunduğunu aktardı.

Bu konudaki müracaatlarının sürdüğünü ifade eden Gürer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulukışla'da şu anda İlçe Seçim Kurulu Başkanlığını yapan hakim, AK Parti'nin Ümraniye gençlik kolu başkanı iken 15 Temmuz sonrası avukatlıktan hakimliğe geçmiş biri. Biz sayın hakimin tarafsızca görevini yapacağını umut ediyoruz ama AK Parti'nin gençlik kolu başkanlığından gelen bir hakimin varlığı, seçmenler üzerinde de şüphe yaratıyor. Seçmen değişiminde, 'Ulukışla'nın cazibesi arttı, ilçeye geliş fazla' denilen noktada, çocukların ve 19 yaşın altında nüfusun bölgeye gelmeyip yalnız seçmenlerin gelmesi de manidar. Bu konunun takipçisiyiz. CHP Genel Merkezi, bu konuda titiz çalışma yürütüyor ve Türkiye genelinde bu tür seçmen hareketlerini yakından takip edip ilçe başkanları vasıtasıyla itirazlar gerçekleşiyor. Süreç sona erinceye kadar da hakkaniyetli ve adil bir seçimin gerçekleşmesi için seçmen kayıtlarıyla ilgili girişimlerimizi sürdüreceğiz."