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  4. Seda Akgül'den Acun Ilıcalı açıklaması! Esra Eron-Hakan Ural iddiasını gündeme getirdi

Seda Akgül'den Acun Ilıcalı açıklaması! Esra Eron-Hakan Ural iddiasını gündeme getirdi

25.12.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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Enver Aysever'in YouTube programına katılan Acun Ilıcalı, sunucu Seda Akgül'ü kovdurmadığını ekibinin sunucuyu istemediğini iddia etti. Akgül ise sosyal medya hesabından bu sözleri de yalanladı ve Esra Eron iddiasıyla dikkat çekti.

Seda Akgül'den Acun Ilıcalı açıklaması! Esra Eron-Hakan Ural iddiasını gündeme getirdi

2018 yılında TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunucularından biri olan Seda Akgül Adnan Oktar'ın popüler müridi Ceylan Özgül'e sorduğu soru nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından kovulduğunu iddia ediyordu.

Ancak Acun Ilıcalı en sonunda açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve Seda Akgül'ü ekibinin istemediğini söyledi. Akgül ise bu iddialar sonrası Acun Ilıcalı'yı yalanladı ve konuşmasında "Benden sonra Esra Eron'u getirdiler o da Hakan Ural ile anlaşamadı bir ay sonra ayrıldı. Sonrasında mobing vs açıklamalar yaptı ama Acun onları hemen sildirdi" diyerek şoke etti.

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Seda Akgül ayrıca ayrılırken ekibiyle ayrıldığını ve sadece Hakan Ural'ın kanalda kaldığını söyledi.

Kanalından neden kovdu? Acun Ilıcalı çok sinirlendi: "Ben bu kadını..." Kanalından neden kovdu? Acun Ilıcalı çok sinirlendi: "Ben bu kadını..."

Akgül Ilıcalı'nın kendisinden sürekli 'kadın' olarak bahsetmesine de sert çıkarak "Hayret ya 25 yaş üstüne kadın diyor muydunuz ya siz?" diyerek özel hayatına da göndermede bulundu.

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