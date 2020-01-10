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  4. Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis

Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 12:26 | Son Güncelleme

KARS'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in (9) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verildi, 1'i beraat etti.

Sedanur davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl hapis

Harun GÖKÇEKOĞLU/YOZGAT, (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in (9) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verildi, 1'i beraat etti.
Köyde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in, 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulundu. Sedanur'u alıkoyarak cinsel istismarda bulunup, öldürdükleri suçlamasıyla haklarında dava açılan tutuklu 3 sanığın yargılanmasına Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanıklar, Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.
Kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen 'nitelikli adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel istismar' suçundan 30'ar yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 9'ar yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık Himmet Uç'un ise beraatına ve tahliyesine karar verildi.

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