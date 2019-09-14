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Sedanur Güzel davasında, sanıkların tutukluluk hali devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 09:04 | Son Güncelleme

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan ve kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’e cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanık hakkında karar verildi.9 yaşındaki Sedanur Güzel’i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2’inci duruşmaya, sanıklar E.B., H.U.

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan ve kaybolduktan 7 gün sonra cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel’e cinsel istismarda bulunup öldüren 3 sanık hakkında karar verildi.
9 yaşındaki Sedanur Güzel’i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddiasıyla tutuklu bulunan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2’inci duruşmaya, sanıklar E.B., H.U. ve A.B. tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Kağızman Adliyesi’nde hazır bulunan A.B’nin annesi D.B, SEGBİS ile verdiği ifadesinde, ‘oğlunun olay günü Kağızman’da olduğunu, köye akşam döndüğünü’ ileri sürerek Kağızman’da kamera kayıtlarının incelenmesini istedi.
“Akli dengesi yerinde değilmiş”
Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.B. tutarsız ifadeler vererek, akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Mahkeme, duruşmada tutarsız ifadeler veren A.B’nin, akıl sağlığı raporu için Diyarbakır Cezaevi’nden İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.
Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve karar verirken, duruşmayı da 8 Kasım 2019 tarihine erteledi.

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