Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi tartışması: TBMM Başkanı Şentop bilgi aldığını söyledi, isim açıklamadı

Soylu, dün ziyaret ettiği TBMM Başkanı Şentop'la görüşmesine ilişkin de herhangi bir açıklama yapmadı. Görüşmeye ilişkin ilk açıklama ise Şentop'tan geldi.

Soylu'nun bu konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, söz konusu isimle ilgili bilgi verdiği iddia edildi. Ancak İçişleri Bakanlığı kaynakları Bakan Soylu'nun savcılığa gittiği iddiasını doğrulamadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Mayıs'ta Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamadan yaklaşık 3 hafta sonra, "Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi" konusunda harekete geçerek, dün TBMM Başkanı ile görüştü.

Soylu'nun kendisine yazılı bir yanıt da verdiğini belirten Şentop, söz konusu siyasetçinin "Meclis'te görev yapan milletvekillerinden biri olmadığını" belirtmesine karşın isim açıklamadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı televizyon programlarında, "Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine dünkü ziyarette bilgi verdiğini açıkladı.

"Milletvekillerimizin genel olarak kendilerini töhmet altında hissettiğini, bu konuyla ilgili bilgi belgelerin hukuki süreçlerin yürütülebilmesi için adli mercilere ya da başkanlığımıza verilmesini talep etmiştim.

"Dün (Çarşamba günü) sayın Bakanımız geldi, yazılı cevabını da getirdi. Öncelikle şunu ifade edeyim, kastettiği isim TBMM'de milletvekili olan bir kişi değil.

"Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan milletvekillerinden biri değildir, diyor. Diğer husus ve iddialarla ilgili adli makamlara başvurulmuştur, diyor. Konunun bundan sonraki aşaması kısmı adli çalışmalar kapsamında olacaktır."

Şentop, "Mektupta isim var mı?" sorusuna "İsim yok, hayır" yanıtını verirken, "ismin adli mercilerle paylaşılıp paylaşılmadığı" sorusuna da "Bilmiyorum ama orada (Soylu'nun yazısında) tüm hususlar ve belgeler adli makamlara intikal ettirilmiştir, diyor" karşılığını verdi.

Meclis başkanı olarak bir işlem yapılıp yapılmayacağı konusunda da Şentop, TBMM Başkanı olarak Meclis'te görev yapan milletvekillerinin hukukunu koruma görevi olduğunu ifade ederek, "Ama Türkiye'de siyaset yapan herkesle ilgili benim bir şey yapabilmem mümkün değil" dedi.