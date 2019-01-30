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Sedyeyle önce adliyeye, sonra cezaevine

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi öldüren ve kendisi de yaralanan zanlı, adliyeye sedye ile getirildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi öldüren ve kendisi de yaralanan zanlı, adliyeye sedye ile getirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, Turgutlu ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Emrah Ç.’yi öldüren, kendisi de silahla yaralanan D.T., tedavi gördüğü hastaneden sedye üzerinde adliyeye getirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet Savcılığına ifade veren D.T., daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı, cezaevine de ambulansla polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

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