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Seferihisar'da lavanta şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Seferihisar ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Şenliği'ne ilgi yoğun oldu.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar ilçesine bağlı Turgut Mahallesi'nde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Şenliği'ne ilgi yoğun oldu. Lavanta hasadını görmek isteyenlerin geldiği mahallede, uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı kişiler araçlarından inerek yürümek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yoğun araç trafiğinden dolayı, Bademler Mahallesi'nden Turgut'a kadar yürüdü. Seferihisar'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Lavanta Şenliği, binlerce konuğu ağırladı. Seferihisar Belediyesi'nin, yüz dönüm arazide ektiği lavantanın hasadını görmek isteyenler, mahalleye akın etti. Katılımcılar, kokusu ve görüntüsü ile büyüleyen tarlada fotoğraf çektirerek, o anları ölümsüzleştirdi. Şenliğe ilgi o kadar yoğundu ki kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar, şenliğin yapıldığı alana yürüyerek gelmek zorunda kaldı. Şenlikte birbirinden ilginç görüntüler de objektiflere yansıdı. Cadı kostümü ile şenliğe katılan Muhsine Kesici, dikkatleri üzerinde topladı. Şenliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Bu hikayenin bir ana fikri vardı; o da üreticimizi katma değeri yüksek ürünlerle buluşturmak. Bu bereketli topraklarda tarımı ileriye taşımamız gerekiyor. Lavanta o nedenle bulduğumuz bir üründü. Önce 2 dönümle başladık. Şimdi yüzlerce dönüme çıktı. Bunun çok büyük keyfini yaşıyoruz. Bu hikayeyi büyütmek festivallerle mümkün. Ne kadar değerli olduğunu, ne kadar çok fayda getireceğini ancak festivallerle anlatabiliyorsunuz. O nedenle festival yapmaya başladık. Festival üretimi besliyor, üretim festivali besliyor. Karşılıklı birbirini büyütüyorlar" dedi. 'KATILIM BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA' Şenliğe yüksek bir katılımın olduğunu da kaydeden Soyer, "Bademler Mahallesi'nde araçlardan indik, oradan buraya kadar yürüdük. Araçla gelmek mümkün olmadı. Katılım beklediğimizden daha fazla. İsmail Başkanım (Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i kast ederek) bayrağı daha ileri taşıyor. Onunla iftihar ediyorum. Bugün eski dostlarla buluşmak da ayrıca keyif verici" diye konuştu. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de Soyer'e lavanta hediye etti. Şenliğe katılanlardan Aynur Yıldırım da "Harika burası, bayıldım. Lavantanın kokusu çok güzel, etraf çok güzel. Gelirken biraz zorluk yaşadık ama burada her şey güzel" diye konuştu. Şenlik için Adana'dan geldiğini söyleyen Aslıhan Kırdar da, "Lavantayı çok seviyorum. Böyle bir şenlik olacağını duymuştum. Çok gelmek istedim ve arkadaşım da beni kırmadı. Birlikte geldik" diye konuştu. ESNAF DA YOĞUNLUKTAN MEMNUN KALDI Mahalle meydanında tezgah açarak çeşitli ürünler satan esnaf da, ilgiden memnun oldu. Tarhana otu, adaçayı, altın ot, karabaş reçeli satan Ekrem Tekin, satışların iyi olduğunu belirtti. Evde yaptığı dolma, sarma, börek gibi yiyecekleri şenlikte satan Ayşe Kaymaz da "Evde yaptıklarımızı burada satıyoruz. Hem harçlığımızı çıkarıyoruz hem de öz güven kazanıyoruz" dedi. Şenlik, tüm gün devam edecek. Hasat edilen lavantadan, sabunun yanı sıra lavanta yağı ve kolonya yapılacak.

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