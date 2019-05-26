KADIN

Şeffaf kıyafet modası tepki çekti, kendini şeffaf folyoya sardı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Kadın modasını yakından takip eden ve sıradışı tasarımlarıyla dikkat çeken Pretty Little Thing firması şu sıralar şeffaf kıyafet satışıyla dikkat çekiyor. Tuhaf görünüm içinse 170 TL vermeniz isteniyor.

Şeffaf kıyafet modası tepki çekti, kendini şeffaf folyoya sardı

‘Tüm festival hayallenizi gerçekleştirecek’ cümlesiyle dikkat çeken Pretty Little Thing’in şeffaf kıyafetleri Instagram fenomenleri ve ünlülerin vezgeçilmezi olmuş durumda.

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Ancak çok bir özelliği olmaması ve buna rağmen pahalıya satılıyor oluşu moda blogger’ı Natasha’yı daha pratik bir yola başvurmaya itmiş.

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Genç kadın şeffaf folyoyu etek gibi kullanarak şöyle konuşuyor: ‘’Kapitalizm ve hızlı değişen modanın karşısında durmak önemli. Hiçbir özelliği olmayan bir ürün için 170 TL vermenizi istiyorlar. Bu kadar pahalı bir eteğin ikiyüzlülüğünü söylemek benim görevim. Mutfağınızdaki şeffaf folyo da bu işi çözecektir.’’

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Folyoyu sardıktan bir süre sonra kendini terli, yapışkan kullanılmış bir prezervatif gibi hissettiğini söyleyen kadın takipçilerinden ise tam not aldı.

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Etek için kullanıcılar sosyal medyada, ‘gerçekten anlamıyorum. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?’ şeklinde yorum yaptılar.

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Şeffaf koleksiyon sadece etek değil pantolon, ceket ve straplez bir üstten oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Pretty Little Thing şeffaf moda

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