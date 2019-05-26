Şeffaf kıyafet modası tepki çekti, kendini şeffaf folyoya sardı

‘Tüm festival hayallenizi gerçekleştirecek’ cümlesiyle dikkat çeken Pretty Little Thing’in şeffaf kıyafetleri Instagram fenomenleri ve ünlülerin vezgeçilmezi olmuş durumda.

Ancak çok bir özelliği olmaması ve buna rağmen pahalıya satılıyor oluşu moda blogger’ı Natasha’yı daha pratik bir yola başvurmaya itmiş.

Genç kadın şeffaf folyoyu etek gibi kullanarak şöyle konuşuyor: ‘’Kapitalizm ve hızlı değişen modanın karşısında durmak önemli. Hiçbir özelliği olmayan bir ürün için 170 TL vermenizi istiyorlar. Bu kadar pahalı bir eteğin ikiyüzlülüğünü söylemek benim görevim. Mutfağınızdaki şeffaf folyo da bu işi çözecektir.’’

Folyoyu sardıktan bir süre sonra kendini terli, yapışkan kullanılmış bir prezervatif gibi hissettiğini söyleyen kadın takipçilerinden ise tam not aldı.

Etek için kullanıcılar sosyal medyada, ‘gerçekten anlamıyorum. Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?’ şeklinde yorum yaptılar.

Şeffaf koleksiyon sadece etek değil pantolon, ceket ve straplez bir üstten oluşuyor.

