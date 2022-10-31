HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şehidin babasından duygulandıran not! Gören, ağlamaya başladı

Şehidin babasından duygulandıran not! Gören, ağlamaya başladı

31.10.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1997 yılında Hakkari’de teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in mezarına bırakılan nottaki Cumhuriyet detayı, okuyanları duygulandırıyor. Şehit babası Kadir Kepenek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle şehit oğlunu mezarı başına, “Sevgili oğlum Eyüp. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizin sayenizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Sizin hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal ediniz. Ruhunuz şad olsun” notunu iliştirdi.

Şehidin babasından duygulandıran not! Gören, ağlamaya başladı

9 Kasım 1975 yılında Kayseri’de doğan ancak Denizli’de büyüyen Zeynep ve Kadir Kepenek’in oğulları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, 16 Haziran 1997 yılında görev yaptığı Hakkari’nin Bağışlı-Işıklar Mevkinde arama tarama faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma esnasında 5 silah arkadaşı ile birlikte şehit olmuştu. Şehit haberi başta Denizli olmak üzere tüm Türkiye’yi hüzne boğmuştu. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek, Denizli’ye getirilerek Asri Mezarlıkta bulunan Şehitliğe defin edilmişti. Evli olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in adı daha sonra Denizli’nin Pamukkale İlçesinde bir caddeye verilmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen acılarını yüreğinde yaşayan şehit ailesi, oğullarının mezarını sık sık ziyaret etmeye devam ediyor. Şehit oğulları Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında unutmayan ve her yıl mezarı başında oğullarını anan acılı şehit ailesi, bu yıl ise mezar taşına bıraktıkları not ile herkesi duygulandırdı. Mezarlığa şehitleri ziyarete giden vatandaşlar, şehitlere bir yandan dua ederken, bir yandan da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in ailesinin bıraktığı notu okuyarak, duygusal anlar yaşıyor.

AW748083_03

ŞEHİT BABASINDAN OĞLUNA 29 EKİM MESAJI

Aradan geçen yıllara rağmen Kepenek ailesi, Şehit Eyüp Kepenek’i özel günlerde ziyaretlerini sürdürüyor. Şehit babası Kadir Kepenek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle şehit oğlunu mezarı başında ziyaret etti. Kadir Kepenek, oğlunun mezar taşına bir kağıt parçasına kendi el yazısıyla yazı yazarak not bıraktı. Nota bulunan açıklamada şu sözler yer alıyordu: “Sevgili oğlum Eyüp. Aziz şehitlerimiz, bu vatan sizin sayenizde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Sizin hakkınız ödenmez. Hakkınızı helal ediniz. Ruhunuz şad olsun.”

Screenshot_2

“GÜNÜN EN ANLAMLI KUTLAMASI OLMUŞ”

Asri Mezarlığa giden vatandaşların çoğu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kepenek’in mezar taşındaki babası tarafından yazılan notu görünce gözyaşlarına hakim olmadı. Birçok vatandaş, “Günün en anlamlı kutlaması olmuş” yorumlarında bulundu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tünel içindeki tekneyi görenler şaşkına döndüTünel içindeki tekneyi görenler şaşkına döndü
Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber olduEminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu
Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi! Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı gerilimi!
Anahtar Kelimeler:
şehit

En Çok Okunan Haberler

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

Artan fiyatlar tercihleri de değiştirdi! İkinci el otomobilde bu kriterler tarih oldu

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Erdoğan imzaladı! Dikkat çeken görevden alma ve atama kararları

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Benzin fiyatına ‘İtalya’ zammı

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

Eminönü'nde korku dolu anlar! Her yeri sardı, ekipler seferber oldu

O ülkedeki kritik seçim sonuçlandı! Kazanan isim belli oldu

O ülkedeki kritik seçim sonuçlandı! Kazanan isim belli oldu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

Akşam vakti feci olay: Yarı çıplak erkek cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.