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Son anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçlar: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan 1'inci turda...

08.04.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanırken yapılan anketler de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Metropoll Araştırma yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Vatandaşlara 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'dan hangisine oy vereceksiniz?' sorusu yöneltildi. Paylaşılan ankette seçimin ilk turunda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Son anket açıklandı! Dikkat çeken sonuçlar: Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan 1'inci turda...

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesi sonrasında partiler ve ittifaklar, milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Şimdiye kadar Cumhur İttifakı'nda ortak liste yapmayan MHP, milletvekili aday listesini açıklamıştı.

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SON YAPILAN ANKET PAYLAŞILDI

Yapılan anketler de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. YSK tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığı onaylanmıştı. Metropoll Araştırma, bir anket yaparak 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu isimlerden hangisine oy vereceksiniz?' sorusunu vatandaşlara yöneltti.

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KILIÇDAROĞLU VE ERDOĞAN ARASINDA DİİKAT ÇEKEN FARK

Yapılan ankette seçimin 1'inci turunda Kılıçdaroğlu oyların yüzde 42.6'sını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise oyların yüzde 41.1'ini aldı. İnce yüzde 5 alırken, Oğan yüzde 2,2 oy aldı.

Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 4.4, protesto oy yüzde 1,6, fikrim/cevabım yok yüzde 3.1 oldu.

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