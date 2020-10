Şehir hayatını bırakıp köye yerleşti: Hayallerimi yaşıyorum

Eskişehir'de yaşayan Büşra Karasoy, 3 yıl önce çalıştığı işten ayrılan eşi Hasan Karasoy (29) ve kızı Kumsal ile birlikte merkeze bağlı Avdan köyüne yerleşti. Karasoy, köye yerleşme kararı aldıklarında yakın çevrelerinin kendisiyle alay ettiğini, hiçbir sermayelerinin olmadığını ve sadece 6 tavuklarının olduğunu söyledi. Köyde süt sağmayı, peynir ve yoğurt yapmayı öğrenen Karasoy, kendine yetecek kadar kurduğu ve "benim küçük dünyam" dediği köy yaşantısında oldukça mutlu olduğunu anlattı.

'HAYALLERİMİ YAŞIYORUM'

Köy evinin bahçesinde tavuk, ördek, hindi ve kazlarım besleyen Büşra Karasoy, yerleştiği köylü yaşamının kendisini şehirde olmaktan çok daha huzurlu hissettirdiğini belirterek, "3 yıl önce köye geldik. Eşim Eskişehir'de bir hastanede çalışıyordu. Oradan ayrıldıktan sonra yeni bir iş kurmaya karar verdik. Eşime, 'köye gidelim, orada bir iş yapalım' dedim. O da, 'bir sermayemiz yok, nasıl yapalım?' dedi. Her şeye sıfırdan başlayacaktık. Biz ele ele verdikten sonra her şey olur diye karar verdik. Köye geldiğim zaman sadece 6 tavuk vardı. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. Süt keçiciliği yapmaya karar verdik ve 30 keçi aldık. Onların sütünü sağmaya başladık. Peynirin nasıl yapıldığını bilmiyorum, sütü bilmiyorum. Köyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Köy kızı değilim. Köyde doğup, büyümedim. Ama 'yaparım, yapanlar nasıl yapıyor' dedim. Yanlış yapa yapa öğrendim. Daha sonra oğlaklarımız olmaya başladı. Erkek oğlakları sattık. Dişileri ise damızlık olarak bıraktık. Bir yıl sonra Orman Köy Projesi kapsamında 2 inek çıktı. İneklerimin de 2 buzağısı oldu. Tavuklarım, ördeklerim, hindilerim, kazlarım var. Geldiğimde hiçbir şeyim yoktu. Destek veren kimsemiz yoktu. Ben köye geldiğim zaman herkes güldü, dalga geçti. 'Sen köyde nasıl yapacaksın. Köy kızı değilsin ki. Sütü, yoğurdu nereden bileceksin?' dediler. Kendi işimin patronu olmak, kendi sevdiğim işimi yapmak en büyük hayalimdi. Şehirde olsam başka işte çalışamazdım. Çalışsam bile kazandığım parayı bakıcıya vermek zorunda kalacaktım. Şu an buradayım, hayallerimi yaşıyorum" dedi.