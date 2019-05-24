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Şehir merkezinden geçen derede inci kefalinin göçünü izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:51 | Son Güncelleme

VAN Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için Mayıs ile Temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor.

Şehir merkezinden geçen derede inci kefalinin göçünü izlediler

Behçet DALMAZ- Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için Mayıs ile Temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor. Koruma çalışmalarının sonuç vermesiyle kentliler şehrin içinden geçen Akköprü Deresi'nden de balıkların tersine göçünü izlemeye başladı.
Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu devam ediyor. Suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalinin üremek için başlattığı kutsal yolculuk Van Gölü'ne akan tüm tatlı sularda gerçekleştiriyor. Erciş ilçesindeki Deli Çay ile Muradiye Bendimahi Çayı balıkların göçünün en iyi izlendiği yerler. Fakat koruma çalışmaları başarılı olunca Van'ın şehir merkezinde ki derelerde de halk bu görsel şöleni izleyebiliyor. İskele Mahallesi'nden geçen Akköprü Deresi'nde inci kefallerinin göçünü izlemek için yüzlerce kişi toplandı. Kentliler bir yandan bu göçü izlerken bir taraftan da bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, son 2 yıldır koruma çalışmalarının sıkı bir şekilde sürdüğünü söyledi. Jandarma ekiplerinin Van'ın merkezinden geçen Akköprü deresinde de nöbet tutuğunu belirten Akkuş şöyle konuştu:
"Şunda şehrin merkezinden geçen Akköprü Deresi'nden binlerce zıplayan balık görüyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Bugün dünyada içinden balıkların zıplayarak göç ettiği ikinci bir şehir yok. Bu Van için dünyada tek. Van merkezdeyiz ve burada bu balıkları izlemek için toplanmış yüzlerce insan görüyoruz. Bu balıkları korumamız lazım. Fakat çok talihsiz olaylar yaşıyoruz. Her yıl üreme dönemi geliyor Akköprü Deresi'nde binlerce balık görüyoruz. Fakat bakıyoruz iş makinaları dereye girmiş adeta bir katliam gerçekleştiriyor. Elbette sel için önlemleri alacağız. Bir yıl boyunca durup biz tam binlerce balığı Akköprü Deresi'nde görüyoruz. İş makinaları gelip bu dereye giriyor. Derede bir taraftan inanılmaz bir güzellik, zıplayan binlerce balık var. Bu göç 600 bin yıldır gerçekleşiyor. Ama bu dere 600 bin yıl boyunca hiç bu kadar kirli değildi. Plastik şişeler, çöp poşetleri, tekerlekleri, televizyon bile atılmış. Buradan bütün Van halkına sesleniyoruz. Balık sizin ve sahip çıkarsanız, ileriki nesillere aktarılacak. Ama balığa sahip çıkmazsak hiçbir devlet kuruluşunun gücü bu balığı korumaya yetmez. Eğer bu balığı koruyup daha iyi tanıtırsak şehir merkezimde yeni göç gözlem merkezleri oluşacak" dedi.
Akköprü Deresi'ne balık göçünü izlemeye gelen kişi inanılmaz bir duygu olduğunu belirterek, "Bu muhteşem bir olay. Belki de dünyanın en güzel görüntüsü. Gerçekten çok muhteşem ve özel sahip olduğumuz bir nimet. Bu görsel şöleni görmeyen kalmasın" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şehir merkezinden geçen derede inci kefalinin göçünü izledilerŞehir merkezinden geçen derede inci kefalinin göçünü izledilerŞehir merkezinden geçen derede inci kefalinin göçünü izledilerŞehir merkezinden geçen derede inci kefalinin göçünü izlediler

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