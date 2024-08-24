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'Şehirde 1 numara oldu' 88 model arabasına 200 bin TL harcadı! Sunroof bile var, tek eksiği...

24.08.2024 16:31
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Kırşehir’de, otomobil tutkunu olan Asım Kölün, 88 model otomobiline 200 bin TL harcayarak modifiye yaptı. Aracına sunroof ve ses sistemi taktığını söyleyen Kölün, jantları da değiştirdiğini ve direksiyonun da lüks bir marka otomobile ait olduğunu belirtti. "Kırşehir'de görünümü ve değişimiyle araç 1 numaralı araç oldu" diyen Kölün, "Şu anda satmayı düşünmüyorum ama değerini veren olursa da düşünürüm" ifadelerini kullandı.

'Şehirde 1 numara oldu' 88 model arabasına 200 bin TL harcadı! Sunroof bile var, tek eksiği...

Aracın motorunun güçlendirilmesi yanı sıra iç tasarım ve açılır tavan da yaptıran Kölün, "Otomobil 88 model. Sunroof ve ses sitemi takılarak jantlar değiştirildi. Direksiyon ise lüks marka otomobile ait" dedi.

"1 NUMARALI ARAÇ OLDU"

Aracın göz alıcı bir görünüme kavuştuğunu aktaran Kölün açıklamasında, "Kırşehir’de görünümü ve değişimiyle araç 1 numaralı araç oldu. Otomobil binicisiyim, şu anda satmayı düşünmüyorum ama değerini veren olursa da düşünürüm. Eski model araçların modifiye işlemleri güzel oluyor. Eksiklikler noktasında camların otomatik olması ve rüzgarlıkları kaldı" diye konuştu.

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Klasikleşen otomobili bir tutkuyla modifiye yaptıran Kölün, aracın estetik olarak da bir görünüme kavuştuğunu düşündüğünü belirtirken, otomobil de tutkunları için şehirde dikkat de çekiyor. (İHA)

60fd0323-0675-47a4-8d4f-e8b4dc176922Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç modifiye araba
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