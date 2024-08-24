'Şehirde 1 numara oldu' 88 model arabasına 200 bin TL harcadı! Sunroof bile var, tek eksiği...

Aracın motorunun güçlendirilmesi yanı sıra iç tasarım ve açılır tavan da yaptıran Kölün, "Otomobil 88 model. Sunroof ve ses sitemi takılarak jantlar değiştirildi. Direksiyon ise lüks marka otomobile ait" dedi.

"1 NUMARALI ARAÇ OLDU"

Aracın göz alıcı bir görünüme kavuştuğunu aktaran Kölün açıklamasında, "Kırşehir’de görünümü ve değişimiyle araç 1 numaralı araç oldu. Otomobil binicisiyim, şu anda satmayı düşünmüyorum ama değerini veren olursa da düşünürüm. Eski model araçların modifiye işlemleri güzel oluyor. Eksiklikler noktasında camların otomatik olması ve rüzgarlıkları kaldı" diye konuştu.

Klasikleşen otomobili bir tutkuyla modifiye yaptıran Kölün, aracın estetik olarak da bir görünüme kavuştuğunu düşündüğünü belirtirken, otomobil de tutkunları için şehirde dikkat de çekiyor. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır