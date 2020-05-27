Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, İzmir ve Ankara için seyahat yasağının kalkacağı tarih belirlendi

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken bir yandan da yeni normale geçiş devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilirken, yeni normale geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. Peki şehirler arası seyahat yasağı (seyahat kısıtlaması) ne zaman bitiyor? İstanbul, İzmir ve Ankara için seyahat yasağının kalkacağı tarih belirlendi mi?



15 İLDE SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı daha önce alınan kararla 3 Haziran'a kadar uzatılırken, bu illerdeki vaka ve ölüm sayılarına göre seyahat yasağının belirlenen tarihte sona erdirilmesi planlanıyor. Olumsuz durumlara göre ise yasaklar devam edecek.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 3 Haziran’a kadar devam edilecek.



