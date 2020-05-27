HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, İzmir ve Ankara için seyahat yasağının kalkacağı tarih belirlendi

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, İzmir ve Ankara için seyahat yasağının kalkacağı tarih belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 09:46 | Son Güncelleme

'Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu yanıt buldu. 3 Haziran'dan sonra koronavirüs tedbirleriyle ilgili çok önemli adımların atılması beklenirken, bu kapsamda İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 15 ile giriş-çıkış yasağının kaldırılması planlanıyor. Peki hangi şehirlerde seyahat yasağı (seyahat kısıtlaması) sona erdi, hangi illerde devam ediyor? İşte tüm detaylar...

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, İzmir ve Ankara için seyahat yasağının kalkacağı tarih belirlendi

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürürken bir yandan da yeni normale geçiş devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirlere giriş-çıkış yasakları getirilirken, yeni normale geçişle ilk olarak 7 il ve ardından da 9 ilde seyahat yasağı kaldırılmıştı. Peki şehirler arası seyahat yasağı (seyahat kısıtlaması) ne zaman bitiyor? İstanbul, İzmir ve Ankara için seyahat yasağının kalkacağı tarih belirlendi mi?

15 İLDE SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 15 ilde ise giriş-çıkış yasağı daha önce alınan kararla 3 Haziran'a kadar uzatılırken, bu illerdeki vaka ve ölüm sayılarına göre seyahat yasağının belirlenen tarihte sona erdirilmesi planlanıyor. Olumsuz durumlara göre ise yasaklar devam edecek.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına 3 Haziran’a kadar devam edilecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
İstanbul'da toplu ulaşım ve trafikte yoğunlukİstanbul'da toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu

En Çok Okunan Haberler

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili kötü haber

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili kötü haber

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

Kısıtlamanın kaldırılmasıyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi

Kısa, uzun ve Resimli Ramazan Bayramı mesajları

Kısa, uzun ve Resimli Ramazan Bayramı mesajları

Diğer Haberler
Bilim Kurulu üyesi 'çok tehlikeli' diyerek uyardı: Bunu yaparsak ikinci dalgayı yaşayabiliriz

Bilim Kurulu üyesi 'çok tehlikeli' diyerek uyardı: İkinci dalga...

MSB duyurdu! PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

Aynı aileden 8 kişi koronavirüsü yendi

Aynı aileden 8 kişi koronavirüsü yendi

Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk

İstanbul'da toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk

Van’da AK Parti İl Başkanlığı'na saldırı düzenleyen PKK'lı terörist Mustafa Ertaş etkisiz hale getirildi

AK Parti saldırısı faili etkisiz hale getirildi

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bin 512'ye yükseldi

Brezilya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24 bin 512'ye yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.