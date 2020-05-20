Şehirlerarası seyahat için HES kodu nasıl alınır, HES kodu alma şartları nedir?

Korovirüs salgınına karşı normalleşme sürecinde şehirlerarası seyahat kısıtlaması ne zaman kalkar diye beklenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan kritik bir açıklama geldi. Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre şehirlerarası seyahat için HES kodu almak gerekecek. Peki HES kodu nasıl alınır ve HES kodu alabilmek için gerekli şartlar neler?

HES KODU NASIL ALINIR?

Koca’nın açıklamasına göre vatandaşların şehirlerarası seyahat için Hayat Eve Sığar uygulamasından veya SMS ile kod almaları gerekecek. Peki bu nasıl alınır?

Hayat Eve Sığar Uygulaması ile nasıl HES kodu alınır?

UYgulamada'da "HES kodu işlemleri" bölümününden "HES Kodu Oluştur" butonu ile kullanım süresi belirtilerek alınabilir.

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi, aylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazıp 2023'e SMS göndererek alınabilir.



