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Şehirlerarası seyahat yasağı mı geldi? Şehirler arası yasak var mı?

26.04.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen kabine toplantısı sona erdi. 26 Nisan 2021 bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni alınan kararları açıkladı. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı mı geldi? Şehirler arası yasak var mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı mı geldi? Şehirler arası yasak var mı?

Koronavirüsle mücadele konusunda iki hafta önce alınan kararların istenilen sonuçları vermemesi üzerine yeni planlama yapıldı. Bu planlamaya göre 29 Nisan 2021 Perşembe günü akşam 19.00'dan başlayarak 17 Mayıs 2021 saat 05.00'e kadar ülkemizin tamamında tam kapanma uygulanacak.

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI MI GELDİ? ŞEHİRLER ARASI YASAK VAR MI?

Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası şehirler arası seyahate ilişkin konuştu.

Erdoğan şehirler arası seyahatle ilgili yaptığı açıklamada, "Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacaktır, Şehirler arası araçlar %50 ile çalışabilecektir" dedi.

Şehirlerarası seyahat yasağı mı geldi? Şehirler arası yasak var mı?

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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