HABER

Şehirleri esir aldı! Görüş mesafesi 15 metreye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 22:18 | Son Güncelleme

Ağrı ve Erzurum'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, sürücüler güçlük çekti.

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü.

Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

ERZURUM

Erzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
Engelli çocuğa şiddet soruşturmasında iddianame 1 yıl sonra mahkemeye ulaştıEngelli çocuğa şiddet soruşturmasında iddianame 1 yıl sonra mahkemeye ulaştı
Antalya'da kamyonet emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralıAntalya'da kamyonet emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzurum sis

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi duyurmuştu!

Erdoğan müjdeyi duyurmuştu!

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

Tarihi anlaşma TBMM'de kabul edildi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

HDP’li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları!

İşte On Numara'da kazandıran numaralar

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

Bakan Pakdemirli'den Melen Barajı açıklaması!

İçişleri Bakanlığı: Fas vatandaşı yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sınır dışı edildi

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

'MEB 830 Suriyeli öğretmen atadı' iddialarına yanıt!

Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı, facia ucuz atlatıldı

Faciadan dönüldü!

İstanbul Bakırköy'deki 'gürültü' kavgasında karar verildi!

'Gürültü' kavgasında karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.