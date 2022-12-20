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Şehit Akdeniz'in kanı yerde kalmadı, Cudi Dağı teröristlerden temizlendi! Bakan Soylu operasyonu takip etti

20.12.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta yürütülen 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 teröristin sağ ele geçirildiğini ve Cudi Dağı'nın teröristlerden temizlendiğini duyurdu.

Şehit Akdeniz'in kanı yerde kalmadı, Cudi Dağı teröristlerden temizlendi! Bakan Soylu operasyonu takip etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şırnak'ta başlatılan 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde operasyon başlatıldı. Jandarma silahlı insansız hava aracı (SİHA), insansız hava aracı (İHA), Kara Kuvvetleri Komutanlığı Atak helikopteri ve Hava  Kuvvetleri'nin desteklediği operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. 

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ŞEHİDİN FAİLİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyona, nisan ayında 'Şırnak Eren Abluka-5 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz'in ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ilk belirlemelere göre Akdeniz'i şehit eden, 'Amara Guyi' kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi. 

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BAKAN SOYLU, OPERASYONU TAKİP ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde bulunan Jandarma Hareket Merkezi'nden takip etti. Bakan Soylu, jandarma SİHA tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi ve bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.

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Operasyonun ardından Twitter'daki hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce şehit düşen Kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de, terörist barınmayacak. Jandarmamızın eline sağlık" dedi.

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Öte yandan Şırnak Cudi Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda, depoda 13 kalaşnikof ele geçirildi.

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(DHA)

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