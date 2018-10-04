Şehit ateşi Samsun'a düştü (2)

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Batman'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit düşen Samsunlu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun (29), sosyal medya hesabındaki son paylaşımı, ailesi, arkadadaşları ve yakınlarını üzüntüye boğdu.
Şehit Uzman Çavuş Uğur Göksu, sosyal medya hesabından en son, nişanlısı Nesrin Atağ ile birlikte çekindiği fotoğrafla, "Yanında olamasamda kalbim hep seninle sevdiğim nice beraber mutlu yıllara" paylaşımında bulundu. Yaklaşık bir yıl önce nişan yapan çiftin düğün yapmak için şark görevinin bitmesini beklediği öğrenildi.
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