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Şehit babasından yürek yakan sözler: "Boynuma sarılıp 'babam' demesini o kadar özlüyorum ki..."

27.06.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 yılında Tokat'ta helikopterde şehit olan Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç'ın babası Fuat Saraç, Bayram öncesi oğlunun kabrini ziyaret etti. Şehit babasının sözleri yürekleri dağladı...

Şehit babasından yürek yakan sözler: "Boynuma sarılıp 'babam' demesini o kadar özlüyorum ki..."

Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri, şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. 10 Haziran 2010'da Giresun'dan Ankara'ya giderken Tokat'ta düşen Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 'Skorsky' tipi helikopterde şehit olan Jandarma Pilot Üsteğmen Murat Saraç'ın babası Fuat Saraç, oğlunun adını verdiği torunu Murat Saraç (8) ile şehitliğe ziyarete geldi.

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ŞEHİDİN KABRİNDE DUYGUSAL ANLAR

Şehit oğlunun kabri başında dualar eden Fuat Saraç, ayrıca Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile birlikte diğer şehitlerin mezarlarına da çiçek bıraktı.

Fuat Saraç, "Şehit olması oğlumuzun bir anlamda gurur verici, bir anlamda da böyle özel günlerde oldukça, bizim açımızdan sıkıntılı geçen bir gün oluyor. Bu sene bizim 13'üncü yılımız. Her yılımız bu şekilde üzüntülü, sıkıntılı, 'keşke olsaydı' diyoruz. Benim her zaman da söylediğim gibi, onun boynuma sarılıp bir müddet bekleyip de 'babam' demesini şu anda o kadar özlüyorum ki, keşke olsa da bunu söylese. O hasretle her zaman içimizde yaşıyoruz. Malum Kurban Bayramı. Kurban Bayramı nedeniyle zaten benim hep yaptığım, arife günü, bayram sabahı daha kimseyle bayramlaşmadan ilk işim kabre gelip oğlumla bayramlaşıp daha sonra normal bayramlaşmaya geçiyorum. Tabii ki benim açımdan birtakım sıkıntılarla beraber bayramı bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

Yeğeni Murat Saraç ise kendisine, dedesiyle babasının adını verdikleri amcasıyla bayramlaşmaya geldiğini anlattı.

ŞEHİT AİLELERİNE BAYRAM JESTİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da yaklaşık 10 yıldır hem kandil günlerinde hem de bayramlardan önce şehit aileleri görmeden, şehit kabirlerine gelip üzerinde, 'Anneciğim, babacığım bayramınızı kutlar, ellerinizden öperim' yazılı çiçekler bıraktıklarını anlattı.

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Kumartaşlı, "Ertesi gün bayram sabahı, ailelerimiz mezarlarına gelip de şehitlerini ziyaret etmeye geldikleri zaman hoş bir duygusal notla karşılaşmış oluyor. Yaklaşık 10 yıldır tüm ailelerimiz bu notları almaya artık alıştılar" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Tokat Afyonkarahisar

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