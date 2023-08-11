Şehit babasının tabutuna son kez dokundu! 6 ile şehit ateşi düştü; son yolculuklarında yürekler dağlandı

Türkiye şehitlerinin yasını tutuyor. Şehitlerin naaşları, son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Cenaze törenlerinde şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehit Mustafa Sezer'in 6 aylık bebeğinin son kez babasının tabutuna dokunduğu anlar yürekleri dağladı.

ŞEHİT ÖZDEMİR'İN YAKINLARI TABUTA SARILIP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Askeri uçakla Gaziantep Havalimanına getirilen şehidin naaşı, karşılama töreninin ardından cenaze aracıyla Asri Mezarlığa getirildi.

Burada düzenlenen törende, şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehidin annesi Fatma Özdemir’i teselli etti.

Törene şehidin babası Bayram Özdemir, kardeşleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİT ÖZEK’İN NAAŞI DENİZLİ’YE ULAŞTI

Şehit düşen 26 yaşındaki Buldanlı İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in naaşı Denizli’ye ulaştı. Askeri uçak ile Çardak Havalimanına getirilen şehidin aziz naaşı, Vali Ali Fuat Atik, Denizli protokolü, askeri erkan ve ailesi tarafından karşılandı.

Askeri uçaktan indirilerek Mehmetçiklerin omuzlarında taşınan şehit İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek’in naaşı, uzun bir araç konvoyu eşliğinde karayoluyla baba ocağı Buldan’a doğru yola çıktı. Şehit Özek’in naaşının bugün Buldan ilçesi Alanyazı Meydanında ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası yapılacak askeri tören ile Buldan Beyler Mahalle Mezarlığına defnedilecek.

ŞEHİT ALTINBAŞ, BABASININ KABRİNİN YANINDA DEFNEDİLDİ

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Ankara'nın Bala ilçesine getirildi. Şehit Altınbaş için Bala Merkez Camisinde tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çok sayıda askeri personel ve emniyet mensubu katıldı. Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile kardeşi Uğur Altınbaş, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Anne ve oğlunu yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Altınbaş’ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın cenazesi, 2012 yılında kalp krizi geçirip vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanında toprağa verildi.

ŞEHİT ÜÇDAĞ'IN 8 KARDEŞİ VARDI

Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın cenazesi, memleketi Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsal Çardaklı Mahallesi’ne getirildi. Cenazesi baba evine götürülerek helallik alınan şehit Üçdağ için, köy camisinde tören düzenlendi. Törene Vali Ali İhsan Su, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Şenyurt, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Üçdağ’ın cenazesi, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirildi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.

Şehit Mahmut Üçdağ’ın bekar ve 5’i kız, 8 kardeşi olduğu, 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi.

6 AYLIK BEBEK, BABASI ŞEHİT SEZER'İN TABUTUNA SON KEZ DOKUNDU

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinden olan 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için, bugün sabah saat 08.30’da Hakkari’nin Otluca ilçesinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı önünde Birlik Uğurlaması yapıldı. Akabinde saat 09.00’da ise Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı’nda resmi uğurlama töreni ile cenazesi saat 13.00 sıralarında Zonguldak Havalimanı’na getirildi. Şehit askerin 6 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken, acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.

Şehit Sezer’i naaşını karşılama törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra il protokolü katıldı. Şehidin naaşı baba evine getirilmek üzere yola çıktı.

KIZ KARDEŞİ, ŞEHİT LALE'NİN ASKERİ ÜNİFORMASINI İLE SELAMLADI

Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen 29 yaşındaki şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ve diğer ilgililer karşıladı.

Şehidin kız kardeşi Zümrüt Alma, cenazeyi, kardeşinin giydiği askeri üniforma ile selam vererek karşıladı.

Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Toy ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracına konuldu.

Şehidin naaşının, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

(DHA-İHA-AA)

