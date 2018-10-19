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Şehit bebeğin doğum günü adının verildiği okulda kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 19:13 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK saldırısında annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın doğum günü, Şarkışla ilçesindeki adının verildiği anaokulunda pasta kesilerek kutlandı

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ilk doğum günü Şarkışla ilçesindeki, adının verildiği anaokulunda pasta kesilerek kutlandı.

Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya için Şarkışla'nın Yıldırım Mahallesi'nde adının verildiği Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Anaokulunda doğum günü dolayısıyla kutlama düzenlendi.

Kutlamaya şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir, teyzesi Sevgi Ergüven ve dayısı Emirhan Demir de katıldı.

Anneanne Demir ve yakınları yaşasaydı bugün bir yaşına girecek Bedirhan Mustafa için öğrencilerle beraber pasta kesti. Öğrenciler de Bedirhan Mustafa için "Bedirhan bebek kalbimizdesin" dedi.

Suudiye Demir, yakınları ve okul müdürü Musa Ağa ile öğretmenler, daha sonra Şarkışla Garnizon Şehitliği'ne geçerek, şehit Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa'nın mezarlarını ziyaret ettti.

- "Burada mı kutlayacaktım doğum gününü"

Kızının ve torununun mezarı başında duygulu anlar yaşayan anneanne Demir, "Kuzum burada mı kutlayacaktım doğum gününü yavrum. Doğum gününü kutladım yavrum. Küçücük bedenin nerede kaldı. Kuzumun yanında nasıl da yatıyorsun kızım. Bugün yavrumun doğum günüydü kuzum. Allah nice Bedirhanlara uzun ömürler versin. Benim yavrumu yediler. Allah yiyenleri kahretsin." diyerek gözyaşı döktü.

Okul müdürü Ağa da anaokuluna Bedirhan Mustafa'nın isminin verildiğini anımsatarak, "O yaşamıyor ama bu okuldan binlerce Bedirhan'lar, Mustafa'lar yetişecek inşallah. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu okulda okuyan 148 öğrencimizi inşallah Bedirhan Mustafa gibi yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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