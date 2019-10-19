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Şehit Bedirhan bebek 2 yaşında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK’nın 11 aylıkken şehit ettiği Bedirhan bebek 2.

Şehit Bedirhan bebek 2 yaşında

Terör örgütü PKK’nın 11 aylıkken şehit ettiği Bedirhan bebek 2. yaş gününde mezarı başında anıldı.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK’nın düzenlediği bombalı saldırıda annesi Nurcan Karakaya ile birlikte 11 aylıkken şehit düşen Bedirhan bebek 2 yaşına girdi. Şehit Bedirhan bebek 2. yaş gününde mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine babası Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, yakınları ve Şarkışla Ülkü Ocağına bağlı çok sayıda genç katıldı. Ülkü Ocaklarına bağlı gençler tarafından Bedirhan bebeğin mezarı başında Kuran-i Kerim okundu. Sınır ötesinde bulunan askerlerimiz için dualar edildi. Mezara çiçek ve oyuncaklar bırakıldı.
Baba Karakaya yaptığı açıklamada iki yıldır oğlunun acısını çektiklerini belirterek, oğlunun katili olan teröristleri yakalayan güvenlik güçlerine bir kez daha teşekkür edip “İki yıldır oğlumun acısını yaşıyorum. Oğlumun katilleri ve teröre destek verenlere beddua ediyorum. Devletimiz oğlumun katillerini yakaladı. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Oğlumun katillerinden biride hamile bir kadındı. Ona seslenmek istiyorum. Karnındaki çocuğun Bedirhan’dan bir farkı var mı? Eğer vicdanı sızlıyorsa, inşallah öbür dünyada hesaplaşacağız. Beni iki yıldır böyle yakıp kavurdukları için Rabbimden onlara beddua ediyorum. Teröre destek veren herkesi de lanetliyorum. “ dedi.
Olay 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Kalane Üs Bölgesinde meydana gelmişti. Üst bölgesinde bulunan eşini ziyaret eden Nurcan Karakaya, dönüş yolunda PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlatılması sonucu Bedirhan bebekle birlikte şehit olmuştu.

Şehit Bedirhan bebek 2 yaşında

Şehit Bedirhan bebek 2 yaşında

Şehit Bedirhan bebek 2 yaşında

Şehit Bedirhan bebek 2 yaşında

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