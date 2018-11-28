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Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi: Teröristin ölümü bizim bayramımız!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

PKK terör örgütü tarafından 2015 yılında otomobillerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit olan Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden terörist 'Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya etkisiz hale getirildi. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız, 'Bizi vurduklarında o teröristi gördüm. Her şeyini hatırlıyorum ve gözümün önünden 3 yıl gitmedi. Ben bu anı bekliyordum. Ben çocuklarımla birlikte dimdik durdum. Devletim de verdiği sözü tuttu' dedi.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi: Teröristin ölümü bizim bayramımız!

PKK'lı teröristler tarafından otomobillerinde uğradıkları silahlı saldırıda şehit olan Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın aynı saldırıda yaralanan iki çocuk annesi eşi Sibel Kulaksız, eşini şehit eden 'Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya’nın etkisiz hale getirilmesi üzerine konuştu. Şehit eşi Sibel Kulaksız, "Şehidimiz cennette ama onun kanının yerde kalmayacağını da biliyordum. Teröristin ölüm haberiyle içime su serpildi. Şükürler olsun bugünü gösterene. Teröristin ölümü bizim bayramımız oldu” diye konuştu.

'YÜZÜNÜ HATIRLIYORUM'

Aynı saldırıda kendisinin de yaralandığını söyleyen şehit eşi, “Teröristin yüzünü gördüm. Ben orada kendime söz verdim. Devletim de bana söz verdi. O kaçtı, biz kovaladık. Çok şükür al bayrağımız yukarıda, biz de dimdik ayaktayız. Eşim şehit olduktan sonra cüzdanında bir not bulmuştum. Katilini daha önce terörist olarak arıyordu, onu bulmak için uğraşıyordu. Eşime pusu kurmuşlardı. Bizi vurduklarında o teröristi gördüm. Her şeyini hatırlıyorum ve gözümün önünden 3 yıl gitmedi. Ben bu anı bekliyordum. Ben çocuklarımla birlikte dimdik durdum. Devletim de verdiği sözü tuttu” ifadelerini kullandı.

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'ŞEHİTLER ÖLMEZ'

Eşine herkesin ‘pamuk’ ve ‘baba’ dediklerini kaydeden Sibel Kulaksız, şunları söyledi:

"Onu çok özledim. Her yerde onun anıları var. Son taktığı şapkasını, eşyalarını, hepsi evde duruyor. O bizim hep yanımızda evde hiçbir şeyi değiştirmedik. Kokusu anıları eşyaları duruyor. O bizim kalbimizde yaşıyor. Zaten şehitler ölmez vatan bölünmez. Bunu herkes bilsin. Ben devletime güvendim sabrettim ve mükafatı gördüm.”

Kulaksız, evine gelenleri Türk bayrağı ile karşılarken, bina girişine de Türk bayrağı astı. (İHA)

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çektar soro muhammed kaya PKK arslan kulaksız şehit

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Özgürlük ve insan hakları altında bu pkk lı teröristlere destek olan şerefsizlerin canı cehenneme.Türke Türkiye Cumhuriyetine hainlik yapanların canı cehenneme.Ne Mutlu Türküm Diyene!
İnşallah hepsi ölecek ablam!
yaşasaydı belkide fetöden gözaltına alınmış herkes beddua okuyordu vuruldu şehit düştü allah şehadetini kabul etsin bu vatan uğruna kaç cemmaat mensubu şehit olmuş kaçı gazi olmuş devlet açıklamalı ölüyede diriyede aynı muamele olmalı
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