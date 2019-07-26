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Şehit Hüseyin Gencer Parkı yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Şehit Hüseyin Gencer’in adını taşıyan park belediye tarafından yenileniyor.İnegöl Belediyesi, Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesi üzerinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gencer Parkı’nın yenilenmesi için çalışmalara başladı.

Şehit Hüseyin Gencer Parkı yenileniyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Şehit Hüseyin Gencer’in adını taşıyan park belediye tarafından yenileniyor.
İnegöl Belediyesi, Kurşunlu Mahallesi Eskişehir Caddesi üzerinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gencer Parkı’nın yenilenmesi için çalışmalara başladı. 3000 metrekare alan üzerinde bulunan parkta çocuk oyun alanlarından spor alanlarına, oturum ve yürüyüş yollarından ailelerin keyifli vakit geçirebileceği yeşilliklere kadar bütün detaylarıyla düşünülen parkın kurban bayramına kadar tamamlanması hedefleniyor.
Belediye Başkanı Alper Taban, dün beraberindeki heyetle birlikte düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gencer Parkı’mızı bulunduğu noktadan daha güzel bir noktaya getirmek için el birliği ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada geçmişte yapılmış ve 3000 metrekare alan üzerinde hayata geçirilmiş parkımızı daha güzel bir hale getireceğiz. 500 metrekare üzerinde planlanan bir proje uyguluyoruz. Bu projenin 215 metrekarelik alanında da çocuk oyun parkı oluşturuyoruz. Hemen yanında bir fitness alanımız olacak. Sert zemin uygulamalarıyla beraber güzel bir oturum ve yürüme alanları oluşturacağız. Arkadaşlarımız parkın etrafındaki mevcut tel örgüleri de yenileyerek çıkan malzemeyi de farklı alanlarda tadilat amaçlı kullanacaklar. Yakın bir zamanda çalışmaya başladık ama hedefimiz bayrama kadar burayı açıp kullanıma sunmak. Yapılan çalışmanın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şehit Hüseyin Gencer Parkı yenileniyor

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