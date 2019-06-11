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Şehit işçiler gözyaşları arasında toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 14:31 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Abdurrahman Bilici (57) ile yeğeni Abdurrahman Bilici, Van’ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde yapılan saldırı sonucunda şehit olan Erciş ilçesi Gözütok Mahallesi nüfusuna kayıtlı Abdurrahman Bilici ile Mehmet Sait Bilici, Van’dan ambulansla önce evine götürülerek helallik alındı.

Şehit işçiler gözyaşları arasında toprağa verildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan işçilere yönelik terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Abdurrahman Bilici (57) ile yeğeni Abdurrahman Bilici, Van’ın Erciş ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde yapılan saldırı sonucunda şehit olan Erciş ilçesi Gözütok Mahallesi nüfusuna kayıtlı Abdurrahman Bilici ile Mehmet Sait Bilici, Van’dan ambulansla önce evine götürülerek helallik alındı. Ardından, Erciş Merkez Kara Yusuf Paşa Camisine getirilen şehitler için burada bir tören düzenlendi. Cenaze törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Erciş Kaymakamlığına vekalet eden Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve amca ile yeğenin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Amca ve yeğeninin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, öğle namazı sonrası Van İl Müftü Vekili Sabahattin Kesti tarafından kılınan cenaze namazının ardından Latifiye Mahallesi’ndeki Seyyid Muhammed Mezarlığına götürüldü. Cenazeler, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazelerinin taşınması sırasında şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğulurken, vatandaşlar ise tekbir sesleri eşliğinde PKK terör örgütünü lanetledi.

Şehit işçiler gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit işçiler gözyaşları arasında toprağa verildi

Şehit işçiler gözyaşları arasında toprağa verildi

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