Şehit kaymakamın yaşamını arkadaşları kaleme aldı

İBRAHİM YOZOĞLU - Mardin'in Derik Kaymakamlığı'na 2 yıl önce PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün hayatı, memleketi Sakarya'daki okul arkadaşları tarafından kitaplaştırıldı. Yahya Bakır ve Yaşar Esen'in yazdığı "Şühedanın izinde Muhammet Fatih Safitürk" adlı kitapta, şehit kaymakamın görev yaptığı yerlerdeki mesai arkadaşları ve vatandaşlarla anıları yer alıyor. Adapazarı İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan şehit Safitürk, okul arkadaşları tarafından unutulmadı. Safitürk'ün akrabası olan Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'nin desteğiyle şehit kaymakamın yaşamını araştırmaya başlayan Bakır ve Esen, Safitürk'ün görev yaptığı ilçelere gidip vatandaşlar ve mesai arkadaşlarıyla görüşerek araştırma yaptı. Derledikleri bilgileri kitap haline getiren yazarlar, Safitürk'ün babası Asım Safitürk'e ve kardeşlerine kitabı şehidin mezarı başında takdim etti. Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler de Safitürk'ün kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

- "Safitürk gibi mücadele edenlerle terör bitebilir" Kitabın yazarlarından Yahya Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul arkadaşı şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü şükranla andığını söyledi. Safitürk'ün görev yaptığı Kastamonu Küre, Bolu Kıbrıscık, Bingöl Kiğı ve Mardin Derik'te şoföründen özel kalemine kadar bütün çalışma arkadaşlarıyla röportajlar yaptıklarını dile getiren Bakır, "Bir şey fark ettik; ilk terör olaylarının Safitürk'ün doğduğu zamana denk geldiğini gördük. Onun hayatı terörle ve darbelerle iç içeydi. Doğduğu yıllara denk gelen 1980 darbesi, sonrasında 28 Şubat, Gezi olayları, hendek olayları, 15 Temmuz sonrasında kayyumlarla terörü bitirme mücadelesi ve hedefe alınan bir kaymakam... Safitürk, Mardin halkıyla iç içe olduğu için hedefe alındı. Devletin gülen yüzüydü, mücadele ediyordu. Kitapta bunlar yer aldı." diye konuştu. Şehit kaymakam gibi mücadele edenlerle terörün bitebileceğini vurgulayan Bakır, terör örgütünün bunu istemediğini ve Safitürk'ü hain pusuyla makam odasında şehit ettiğini anlattı.

Alan çalışmasına, Safitürk'ün ağabeyi Ali Haydar Safitürk'ün de zaman zaman eşlik ettiğini aktaran Bakır, "Çok orijinal ve özel bir eser ortaya çıktı. Bu eserin içinde yakın Türkiye'yi, 1980-2017'yi görmek mümkün. Safitürk'ün yaşamını ortaya koyduk. Umarız ona yakışır bir eser olmuştur. Eser, Adapazarı Belediyesi'nden temin edilebilir." ifadelerini kullandı. - "Safitürk'ün ne çok sevildiğini bir kez daha gördük" Bakır, kitabı 25 bin kilometre yol katederek 15 ayda hazırladıklarını, şehit kaymakamla ilgili çok olumlu geri dönüşler aldıklarını anlattı. Safitürk'ün çevresindekilerle yaşadığı diyaloglardan bahseden Bakır, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şoförüyle de iç içe olan birisi. Şoförü, 'İlk kez bir kaymakamın evine girdim, orada yemek yedim, eşimle beraber ağırlandım.' dedi. Kaymakamlıklarda personelden ay sonunda para toplanıp çay parası ödendiğini duyunca Kaymakam Bey, 'Çay parasını ben de ödeyeceğim. Siz ne ödeme yapıyorsanız ben de bunu yapmak istiyorum, ben sizden birisiyim.' diyor. Gezdiğimiz her yerde müthiş samimi birisiyle karşılaştık. Muhammet Fatih Safitürk, bize bir şehidin nasıl yaşayacağını göstermiş açıkçası.

Çok özel bilgilerin bir kısmı kitapta yer alıyor, bazılarını ise çok özel olduğu için paylaşmadık. Şoförü anlatıyor, 'Halı sahada maç oynuyoruz. Savcılar, hakimler, emniyet müdürleri var. Onlara faul yapamazsınız, yaparsanız olmaz ama Kaymakam Bey'e herkes faul yapabilir.' Böyle özel bir kişi şehit oldu. Safitürk'ün şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Gittiğimiz yerlerde, 'Safitürk ile ilgili kitap çalışması yapıyorum, sizinle konuşmaya geldim.' dediğimde vatandaşlar bana sarılıyor, 'Bu kaymakam çok iyiydi, bizimle beraberdi, içimizden biriydi.' dediler. Kiğı, Derik gibi terör açısından zor yerlerden bahsediyoruz. Orada polisler korumakta zorlanırmış çünkü halkla iç içe mütevazı birisi. Kıbrıscık'ta kaymakamlıkta çalışan bir ablayla konuştuk. Röportaj boyunca hüngür hüngür ağladı. Küre'de de öyle. Şoförü emekli olmuş, yanına gittiğimde elimi hiç bırakmadan sürekli ağladı. Safitürk'ün ne çok sevildiğini, ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çok özel bir insanın hayatını kitaba dökmek bize nasip oldu. Bunun için çok gururluyum."