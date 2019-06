Şehit kızından mezuniyet töreninde duygulandıran konuşma

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2018-2019 mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Dönem birincisi şehit polis kızı Rabia Sakarya'nın konuşması, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

EÜ Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'ndeki törene; İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asiye Özlem Önder, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Kuruluşundan bu yana 6 bin 546 mezun veren EÜ İİBF, bu yıl da Uluslararası İlişkiler, İktisat ve İşletme bölümlerinden 650 öğrencisini çalışma hayatına uğurladı.

Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Asiye Özlem Önder, "Fakültemizin misyonu '21. yüzyılın küresel rekabet ortamının gerektirdiği mesleki ve iletişim becerilerine sahip, kendini geliştiren özgür düşünceli ve girişimcilik özelliklerine sahip, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen bireyler yaratmaktır.' Bu misyon doğrultusunda 3 bölümde eğitim ve öğretim faaliyetleri devam ediyor. İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümleri ile öğretim faaliyetlerini sürdüren fakültemizde kayıtlı 3 bin 8 öğrenci bulunuyor" diye konuştu.

Mezunlara seslenen Dekan Prof. Dr. Asiye Özlem Önder, "Değerli öğrencilerimiz, sizler artık bir Ege Üniversitesi mezunu olarak üniversitemizi dışarıda da birer temsilcisi konumda olacaksınız. Dürüst, çalışkan ve ülkesine iyi hizmet eden bireyler olarak sizleri yetiştirmek için her türlü fedakârlıktan kaçınmayan ailelerinizi ve biz hocalarınızı gururlandıracağınıza inancım tamdır. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlamak istiyorum; 'Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız' hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

'BABAMI ŞÜKRANLA ANIYORUM'

Törende mezun öğrenciler adına konuşan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm birincisi şehit polis kızı Rabia Sakarya, "Bu güne tanıklık etmesini yürekten istediğim biri vardı. Gözlerim şu an onu arıyor ancak ne burada olabilir ne de hayatımın diğer önemli anlarına şahitlik edebilir. Kendisi polis olan babamı, üniversite birinci sınıftayken kaybettim. Baba kavramı, herkes için aynı şeyi ifade etmiyor. Lakin çoğu çocuğun babasına dair en büyük korkusu herhalde onu kaybetmektir. Benim en büyük korkum ise babamı kaybetmekten ziyade onu bu şekilde kaybetmekti. Eğer şu an bu koltukların birinde oturuyor olsaydı, nasıl bir tepki verirdi? Çok merak ediyorum. İzninizle babamı, bana benden daha çok inanan insanı şükranla anıyorum" diye konuştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılı Nisan ayında, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyonda şehit düşen Emniyet Amiri Doğan Sakarya'nın fakülte ve bölüm birincisi olan Rabia Sakarya'ya ödülünü İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın takdim etti.

Tüm öğrenciler, geleneksel kep atma töreninin ardından aileleri ve arkadaşlarıyla mezuniyetlerini coşkuyla kutladı.