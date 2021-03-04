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Şehit Kurmay Pilot Tayfun Kureş kimdir?

04.03.2021 23:56 | Son Güncelleme:
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Şehit Kurmay Pilot Tayfun Kureş kimdir?

Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir? Bitlis’ten gelen acı haberinin en çok merak edilen konulardan biri oldu. Bitlis’in Tatvan ilçesine gitmek için havalanan helikopter kazasında Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş hayatını kaybetti. Şehidin kimliğinin ortaya çıkması ile vatandaşlar Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kaç yaşında? Sorusunu araştırmaya başladı. İşte, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş hakkında detaylar...

Bitlis’te gerçekleşen askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerin kimlikleri açıklandı. Acı olayın ardından yaşamını yitiren Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir? sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar…

Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir, kaç yaşında, nereli?

36 yaşındaki Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş evli ve bir erkek çocuk babası idi. Ankara’da yaşayan Şehit Kureş’in aslen Trabzonlu olduğu öğrenildi. Bitlis’teki uçak kazasında yaşamını yitiren Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş’in cenazesi Ankara’da kaldırılacak.

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