Şehit Kurmay Pilot Tayfun Kureş kimdir?

Bitlis’te gerçekleşen askeri helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlerin kimlikleri açıklandı. Acı olayın ardından yaşamını yitiren Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir? sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar…

Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş kimdir, kaç yaşında, nereli?

36 yaşındaki Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş evli ve bir erkek çocuk babası idi. Ankara’da yaşayan Şehit Kureş’in aslen Trabzonlu olduğu öğrenildi. Bitlis’teki uçak kazasında yaşamını yitiren Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş’in cenazesi Ankara’da kaldırılacak.



