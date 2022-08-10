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Şehit Mustafa Demir kimdir? Uzman Onbaşı Mustafa Demir nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

10.08.2022 06:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Demir, 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası internette araştırılıyor. Basında yer alan haberlerin ardından çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki Şehit Mustafa Demir kimdir? Uzman Onbaşı Mustafa Demir nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi? İşte ayrıntılar...

Şehit Mustafa Demir kimdir? Uzman Onbaşı Mustafa Demir nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

Mustafa Demir 10 Ağustos 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında "Şehit Mustafa Demir kimdir?", "Uzman Onbaşı Mustafa Demir nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte detaylar...

MUSTAFA DEMİR KİMDİR?

Uzman Onbaşı Mustafa Demir Pençe-Kilit Harekâtında görevliydi

Mustafa Demir, Pençe-Kilit Harekâtında EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak GATA’da tedavi altına alınmıştı.

Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit düştü.

Mustafa Demir

UZMAN ONBAŞI MUSTAFA DEMİR NERELİ, EVLİ MİYDİ?

Adıyamanlı olduğu öğrenilen Mustafa Demir 24 yaşındaydı.

GATA'dan gelen acı haber üzerine şehidin köyündeki evine giden Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Barış Kara şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in Bekar ve 3 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

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