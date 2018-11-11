Şehit oğlunun rüyadaki vasiyetini yerine getirdi

ZEKERİYA KARADAVUT - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 2016 yılında şehit olan Uzman Çavuş Osman Kablan'ın babası, oğlunun adını yaptırdığı mescit ve çeşmede yaşatıyor.

Elazığ'dan geçici görevle Diyarbakır'ın Sur ilçesine giden evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Osman Kablan, 24 Şubat 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit düştü.

Şehit oğullarının acısını yaşayan baba Mustafa Kablan, gördüğü rüyadan etkilenerek, Kırıkkale-Samsun Karayolu'ndaki bir dinlenme tesisine mescit ve çeşme yaptırdı.

Evlatlarının hasretini tesise gelen insanların çeşmede abdest alıp mescitte namaz kılmaları ve şehit evlatlarına dua etmeleriyle bir nebze olsun dindiren baba Mustafa ve anne Elmas Kablan, haftada birkaç kez giderek mescit ve çeşmenin bakımını yapıyor.

Mustafa Kablan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının hasretini, yaptırdıkları mescit ve çeşmeyle dindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Evladının şehadetinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtiğini ancak hala acısını derinden hissettiğini belirten Kablan, "Evladım umreye gitmeyi çok istiyordu. O şehit olunca onun yerine umreye gittim. Orada bir rüya gördüm. Rüyamda benden mescit yaptırmamı istedi. Dönüşte bu mescit ve çeşmenin temelini attım. Allah'a şükürler olsun bitirdim ve oğlumun adını vererek vatandaşlarımızın hizmetine açtım." dedi.