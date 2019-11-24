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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın katledildiği yerde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 15:42 | Son Güncelleme

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın katledildiği yerde anıldı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Kozluk ilçesinde şehit edildiği yerde anıldı.

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'nce düzenlenen programda, Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici'nin de arasında yer aldığı grup, Yalçın'ın 3 yıl önce şehit düştüğü Tepecik Mahallesi'ndeki Şehit Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'ne karanfil bıraktı.

Vali Hulusi Şahin yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK'nın, bölge insanını her alanda geri bırakmak istediğini, çocukların eğitimi için bölgeye gelen öğretmenleri korkutmak amacıyla terör saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek, "Hain saldırıyla bölge insanına kan kusturdu. Şenay Aybüke Yalçın, Sıtkı Abdioğlu, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten ve diğer şehit öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, şehit öğretmenlerimizin şahsında bütün öğretmenlerimizin anlamlı gününü kutluyoruz." dedi.

Şehitler için yapılan duanın ardından sona eren programa, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şehmus Özcan, Batman Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Demir de katıldı.

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