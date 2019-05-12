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Şehit öğretmenin annesine Anneler Günü ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 20:04 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'te yaşayan annesi, 12 Mayıs Anneler Günü'nde unutulmadı - Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş: - "Annelere layık birer evlat olmak, onları mutlu etmek ve onlara hak ettikleri değeri vermek biz evlatlar olarak en büyük vazifemizdir"

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giderken şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki annesi unutulmadı.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Emek Mahallesi'ndeki Yalçın ailesinin evine giderek anne Zehra Yalçın'ın elini öperek Anneler Gününü kutladı.

Anne ve baba Sadık Yalçın ile bir süre sohbet eden Gümüş, burada yaptığı konuşmada, anneliğin yerinin doldurulamaz, değeri ölçülemez ve tarifi imkansız dünyanın en yüce duygusu olduğunu söyledi.

"Feragat ve fedakarlığın timsali olan annelerimiz hayatımız boyunca rehberimiz, eğitimcimiz ve zorlu hayat yolculuğumuzda kutup yıldızımızdır." diyen Gümüş, "Annelere layık birer evlat olmak, onları mutlu etmek ve onlara hak ettikleri değeri vermek biz evlatlar olarak en büyük vazifemizdir. Yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla eli öpülesi başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Anne Yalçın ise ziyaretten dolayı memnun olduğunu ve çok duygulandığını vurguladı.

Bütün öğretmenlerin annesi olduğunu da belirten Yalçın, tarifi imkansız duygular içinde olduğunu, kendilerini unutmayanlara teşekkür etti.

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