Şehit Ömer Faruk Civelek'in nişanlısı yürek dağladı! 'Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız'

Geçtiğimiz Temmuz ayında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz atışında Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verilen Şehit Ömer Faruk Civelek eğer şehit düşmeseydi 4 Eylül'de dünya evine girecekti. Kocaeli'de oturan Şehit Civelek'in nişanlısı Fatmanur Çelikçioğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, yürekleri dağladı.

''VATAN UĞRUNA YARIM KALDI SEVDAMIZ''

Düğün davetiyesini sosyal medyadan paylaşan Çelikçioğlu, “Yıllardır hayalini kurduğumuz o gün geldi de sen gelmedin. Canım eşim. Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız. Ben sensiz bir hiç” ifadelerine yer verdi.

Çelikçioğlu'nun paylaşımının ardından yüzlerce kişi de şehit nişanlısının acısını paylaştı.

(İHA)

