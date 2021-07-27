Şehit Ömer Halisdemir ile ilgili skandal paylaşım! İYİ Partili isim hakkında yeni gelişme

İYİ Parti Tokat İl Yöneticilerinden Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu da biliyorsunuz değil mi" paylaşımını yaptı. Bu ifadeler tepki çekince Sarıtaşlı önce paylaşımını sildi, ardından da hesabını kapattı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından Sarıtaşlı'ya ilk tepki partisinden geldi. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Sarıtaşlı'nın kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildiğini duyurdu.

Olayın ardından bir açıklamada İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol'dan geldi. Sağol açıklamasında şunları ifade etti:

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, il teşkilatımızı ve bütün İYİ Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki var oluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kat’a kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tokat ilinde şüpheli U.S.S.’nin 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylara ilişkin bazı yorum ve paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca suçu ve suçluyu övme suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda şüphelinin ifadesi alınmış olup soruşturma devam etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.



