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Şehit Pilot Yüzbaşı Çetin'in adı Manisa'daki okulda yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

Şehit Pilot Yüzbaşı Çetin'in adı Manisa'daki okulda yaşayacak

MANİSA (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde, 2012'de yaşanan helikopter kazasından şehit olan Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin'in adı, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Okulda düzenlenen törende, şehit Çetin adına oluşturulan köşe de açıldı.

Oğlunun adının Turgutlu'da bir okulda yaşatılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren şehit babası, öğretmen Abdullah Çetin, "Toplumlar, geçmişte yaşananlar için ödenen bedelleri iyi değerlendiremezlerse iyi bir gelecek kuramazlar. Çocuğumun buraya isminin verilmesinde başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihindeki şan ve şerefin, kahraman şehit ve gazilere borçlu olunduğunu belirterek, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde olduğu zaman her şeyin üstesinden gelebileceğini ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından okulu gezen protokol üyeleri, Şehit Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin için oluşturulan köşeyi inceledi.

Törene, Vali Deniz'in yanı sora Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şehidin ailesi, silah arkadaşları ile kurum amirleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Şehit Pilot Yüzbaşı Anıl Barış Çetin Turgutlu

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