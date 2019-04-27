Şehit Şevket Çetin için mevlit yemeği

Türkiye-Irak sınırında bir hafta önce operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin için Kırıkkale’de mevlit yemeği verildi.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyündeki baba ocağında Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin için Mevlid-i Şerif okunarak davetlilere yemek ikramı yapıldı. Tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Selami Arslan, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, Balışeyh Belediye Başkanı Ali Dedelioğlu, Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yemek sonrası açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, “Aziz Şehidimiz; 27 yıl önce 19 Nisan’da doğdun, doğduğun gün sana aguşunu açmış bekleyenler yurduna kavuştun. Bütün İslam aleminin beratını istediği, bağışlanmayı beklediği mübarek gecede inşallah beratını alarak şehadete yürüdün. Seni Hamzaların, Ömerlerin, Alilerin, Ulubatlıların, Süleyman Şahların, Ömer Halis Demirlerin yurduna uğurlarken, Ebedi istirahatgahına Kırıkkale’nin 221. şehidi olarak şereflendirdiğin bu yurtta kalbimize gömüyoruz. Geride bıraktığın emanetlerin bu milletin en değerlileri olarak başımızın tacı olacaktır. Ruhun şad, mekânın cennet olsun” dedi.