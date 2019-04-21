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Şehit Sözleşmeli Er Çetin, son yolculuğa uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin (27), memleketi Kırıkkale'de yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.

Şehit Sözleşmeli Er Çetin, son yolculuğa uğurlandı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- HAKKARİ'de, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin (27), memleketi Kırıkkale'de yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğa uğurlandı.
Hakkari'de PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in cenazesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morgundan alınarak, Nur Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, il protokolü ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze töreninde baba Doğan, anne Havva Çetin ve şehidin yakınları, taziyeleri kabul etti. Yakınları, şehit Şevket Çetin'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. 5 çocuğundan birini kaybetmenin üzüntüsü yaşayan Havva Çetin, "Damatlığını göremedim, seni cennete uğurladım. 4 oğlum da vatana feda olsun" dedi. Anne Çetin, daha sonra şehit oğlunun tabutu başındaki fotoğrafı öptü.
Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin'in Türk bayrağına tabutu, cenaze aracına taşındı. Konvoy eşliğinde Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyüne götürülen şehit Şevket Çetin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Şehit Sözleşmeli Er Çetin, son yolculuğa uğurlandıŞehit Sözleşmeli Er Çetin, son yolculuğa uğurlandıŞehit Sözleşmeli Er Çetin, son yolculuğa uğurlandıŞehit Sözleşmeli Er Çetin, son yolculuğa uğurlandı

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