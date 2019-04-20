Şehit Sözleşmeli Er, Iğdır'da gözyaşlarıyla toprağa verildi (Bakan Soylu, Vali aracılığıyla şehit ailesine taziyelerini iletti)

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- HAKKARİ'de Irak sınırında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul (26), memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi Iğdır'ın Aralık ilçesine getirildi. Şehidin cenazesi ilk önce Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından, Gözel ve Ahmet Çiyapul çiftinin 8 çocuğundan biri olan şehit Erhan Çiyapul için Karasu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Vali Enver Ünlü, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, kurum müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sözleşmeli Er Erhan Çiyapul'un cenazesi Asri Mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

