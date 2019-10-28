Şehit Tahsin Sarıtosun son yolculuğa uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, memleketi Kocaeli'de son yolculuğa uğurlandı.

Şehit Sarıtosun'un Türk bayrağına sarılı tabutu, Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan alınarak Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sokullu Caddesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, Darıca Merkez Camisi'ne getirildi. Şehidin annesi ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da törene katılarak şehidin babası Ramazan ve annesi Hacer Sarıtosun ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze namazı öncesi konuşmak istediğini belirten Ramazan Sarıtosun, "Ey dünyadaki teröristler ve teröriste destek verenler, bunu hiçbir zaman unutmayın ki benim bu Tahsin'im ve binlerce Tahsinler var. Siz gidecek bir delik bulamayacaksınız, unutmayın bunu. Bu al bayrak, ay yıldızlı bayrağımız var oldukça, bu Tahsinlerimiz var oldukça, bütün milletimiz var oldukça kaçacak delik bile bulamayacaksınız, hainler." şeklinde konuştu.