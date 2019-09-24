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Şehit teğmenin cenazesi için feryat ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 22:57 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in naaşının Konya'ya defnedileceğini öğrenen yakınları, Kahramanmaraş Valiliğine gelerek, şehidin memleketinde toprağa verilmesini istedi. Bazı şehit yakınları valilik bahçesinde baygınlık geçirdi

26 yaşındaki şehit Fikret Dinçer'in naaşının askeri uçakla Konya’ya gönderilmesinin ardından Kahramanmaraş’ın Onikiiubat ilçesi Fatih Mahallesi yaşayan yakınları duruma tepki göstererek, şehidin memleketinde toprağa verilmesi için otobüslerle Kahramanmaraş Valiliğine geldi. Şehit yakınları, ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan atarak içeri girmek istedi. Valilik bahçesine girişlerine izin verilen şehit yakınları, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile görüşmek istediklerini belirtti. Vali Özkan, şehit yakınlarını temsilen görüştüğü kişilere, eşi, annesi ve babasının talebi üzerine Konya’da cenaze töreninin yapılacağını söyledi.

BAZI YAKINLARI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Görüşmeler sırasında bahçede bekleyen bazı şehit yakınları baygınlık geçirdi. Fenalaşan şehit yakınlarına ilk müdahale bahçede hazır bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Valilik bahçesinde şehit yakınlarıyla görüşen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, cenaze töreniyle ilgili yapılan görüşmelerde şehidin eşi, anne ve babasının cenazenin Konya’da defnedilmesini istediğini belirterek, sükunet çağrısında bulundular. Yapılan görüşmeler sonucu şehit yakınları geldikleri otobüslerle evlerine bırakıldı. Şehit Fikret Dinçer'in cenazesi ise Namazgah'ta ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şehit Cenazesi defin yeri tartışması

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