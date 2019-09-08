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Şehit Türk diplomat Süelkan Bulgaristan'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 21:43 | Son Güncelleme

"Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" adlı terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan, ölümünün 37. yılında törenle anıldı

BURGAZ (AA) - Bulgaristan’ın doğusundaki Burgaz şehrinde 9 Eylül 1982'de "Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları" (JCAG) adlı terör örgütünün şehit ettiği Türk diplomat Bora Süelkan için ölümünün 37. yılında anma töreni düzenlendi.

İdari ateşe olarak Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosluğunda görev yaptığı dönemde JCAG tarafından öldürülen Süelkan, anısına geçen yıl Burgaz kentinde yapılan anıt önünde gerçekleştirilen törenle anıldı.

Dua edilmesiyle başlanan törende bir konuşma yapan Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, “Bora Süelkan, görev anlayışı, dürüst ve saygın kişiliğiyle mesai arkadaşlarının sevgisini, amirlerinin ise takdirini kazanmış bir diplomatımızdı. Türkiye’yi terörizmle mağlup edebileceğini sananlar, Türkiye’de milyonlarca Bora’nın bulunduğunu hesap edemediler. Hala da edemiyorlar.” dedi.

Terörün hiçbir gerekçesinin olamayacağını dile getiren Ulusoy, "Terörü övmenin, teröristi desteklemenin de olamaz. Bugün hala üzüntüyle görüyoruz ki, bu konuda insanlık suçu terörizmi övgü niteliğinde hatalar yapılıyor. 27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir'i şehit eden terörist Gurgen Yanikian'ın Los Angeles'ta bulunan cenazesinin kalıntıları, 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan'daki Askeri Mezarlığa törenle gömüldü.” diye konuştu.

Törene, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel’in yanı sıra Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, Burgaz Belediye temsilcileri ve diğer yetkililer de katıldı.

Törenin ardından katılımcılar, şehit diplomat Süelkan’ın Burgaz’da yaşadığı evinin önüne giderek buraya çelenk ve çiçekler koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan diplomat Ermeni suikast terör

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