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Şehit Uzman Çavuş Ali Demir son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu, '3 gün' detayı kahretti

25.08.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu’nda bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşinde doğum gününe 3 gün kala şehit olan Ordu’nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Ali Demir son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu, '3 gün' detayı kahretti

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde doğum gününe 3 gün kala 24 Haziran 2023 tarihinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonrasında ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit düştü. Ordu’nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ali Demir naaşı dün askeri uçakla saat 15.30 sıralarında Samsun-Çarşamba Havaalanına getirildi. Şehidin cenazesi törenle karşılandı.

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DOĞUM GÜNÜNE 3 GÜN KALMIŞTI

İsa-Hatun çiftinin 4 çocuğundan birisi olan, doğum gününe 3 gün kala şehit olan ve özel harekat polisi Sultan Demir ile evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in naaşı sabah saatlerinde Çarşamba Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'ne getirildi.

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Şehit Ali Demir için mahalle meydanında cuma namazını müteakip tören düzenlendi. Şehit Demir'in naaşı, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası gözyaşları eşliğinde aynı mahalledeki asri mezarlığa defnedildi.

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Cenaze törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekilli Seyit Torun, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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(İHA)

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