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Şehit Uzman Çavuş Keskin'in cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:54 | Son Güncelleme

Şehidin bir yıllık eşi Gülçin Keskin, cenaze törenine eşinin üniformasıyla katıldı

BALIKESİR (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Gündoğan Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü, helallik alındı.

Daha sonra Keskin için Zağnos Paşa Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Şehit askerin bir yıllık eşi Gülçin Keskin, törene eşinin üniformasıyla geldi. Gülçin Keskin ile şehidin annesi Seher Zeybek uzun süre tabuta sarıldı, gözyaşı döktü.

Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Keskin'in naaşı Balıkesir Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin de katıldı.

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