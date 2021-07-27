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Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

27.07.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Irak Goraspi üs bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı’ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşinde üs bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için sabah saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Vvalisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, İl Jjandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, polis ve askerler katıldı.

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Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin naaşının helikopterle Yüksekova’ya buradan da uçakla Ankara’ya, daha sonra kara yolu ile Kırıkkale'ye götürüleceği belirtildi.

(DHA)

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şehit pkk Kırıkkale
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