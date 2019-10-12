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Şehit Uzman Onbaşı Mermer son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

Azez'deki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer, memleketi Konya'da toprağa verildi

Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25), memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mermer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, "helallik" alınmak üzere Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki babevine götürüldü.

Şehidin naaşı daha sonra çok sayıda kişinin eşlik ettiği konvoyla, Musalla Mezarlığı'na getirildi. Bu sırada alanı dolduran çok sayıda kişi, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı, tekbir getirdi.

Şehit Mermer'in babası Recep, annesi Necla ve kız kardeşi Fatma Zehra Mermer ile nişanlısı Buse Kocabaş, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bu sırada şehidin kız kardeşi Fatma Zehra Mermer'in, "Polis olup ağabeyimin öcünü alacağım" sözleri törendekileri duygulandırdı.

Şehit Mermer'in nişanlısı Buse Kocabaş'ın askeri kamuflajla cenaze törenine katıldığı görüldü.

Mermer'in cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından çok sayıda kişinin katılımıyla gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Ibrahim Altay, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Cenaze Töreni Konya Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer şehit

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