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Şehit Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, son yolculuğuna uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:21 | Son Güncelleme

    ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Silopi'deki Şehit Ercüment Türkmen Kışlasında görevli askerleri Cizre ilçesindeki Şerafettin Elçi Havalimanına götüren zırhlı midibüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi dün akşam kente getirilerek hastane morguna konuldu. Yüksel (46) ve Nurullah Gazi Uygun(48) çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun'un cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak, helallik için Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Helalık esnasında anne Yüksel Uygun "Yavrum" diyerek göz yaşı döktü ve kısa süreli fenalık geçirdi. Bekar olan ve 7 ay önce görevine başladığı öğrenilen şehidin yakınları burada büyük üzüntü yaşadı.

Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önüne getirildi. Burada Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun kardeşi Semih Uygun ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı. Belediye önünde şehit için kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitm Bakan Yardımcı Mahmut Özer, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, şehidin ailesi ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında baba Nurullah Gazi Uygun da gözyaşlarını tutamadı.

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yavuz Uygun, ilçede bulunan Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Şehidin cenazesinin evine götürülmesi

-Annesinin gözyaşları ve kısa süreli fenalık geçirmesi

-Cenazenin belediye önüne getirilişi

-Tabuta sarılan kardeşinin ağlaması

-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

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